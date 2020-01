Als Apple im November letzten Jahres das neue 16 Zoll MacBook Pro vorstellte, machte der Hersteller darauf aufmerksam, dass das Gerät mit dem neuen Magic Keyboard mit einer neu gestalteten Scherenmechanik und einem Tastenhub von 1 mm ausgestattet ist. Eine solcher Scherenmechanismus könnte auch beim kommenden iPad Smart Keyboard zum Einsatz kommen.

Stellt Apple im Laufe des Jahres ein neues iPad Smart Keyboard vor?

Die MacBooks mussten seit 2016 herbe Kritik für die verbaute Tastatur einstecken. In unseren Augen war die Kritik zu großen Teilen berechtigt. Der Schmetterlingsmechanismus, den Apple rund drei Jahre zum Einsatz brachte, war schlicht und einfach keine zufriedenstellende Lösung. Beim iPad Smart Keyboard ist uns eine solche Problematik nicht bekannt. Dies wird unter anderem daran liegen, dass das iPad Smart Keyboard mit einer dünnen Schutzschicht überzogen ist und so Fremdkörper nicht in den Mechanismus gelangen können.

Digitimes (via Macrumors) berichtet, dass Apple an einer neuen Tastatur-Generation für das iPad und iPad Pro arbeiten könnte. Hinter einer Paywall behauptet der Branchendienst, dass Apple bei der nächsten iPad-Genration auf ein neues iPad Smart Keyboard mit neuer Scherenmechanik setzen könnte.

Schwer einzuschätzen, ob an diesem Gerücht etwas dran ist oder eben nicht. Ein echtes Problem sehen wir beim iPad Smart Keyboard nicht. Nichtsdestotrotz ist nicht auszuschließen, dass Apple das bestehende iPad Smart Keyboard weiterentwickelt.