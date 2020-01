Sonos hat soeben bekannt gegeben, dass das Unternehmen den Support für vereinzelte ältere Geräte einstellen wird. Sonos spricht von „einigen der ältesten Produkte“.

Sonos stellt Support für Play:5 (1. Generation) und weitere Geräte ein

Sonos kündigt an, dass einige der ältesten Produkte, die in Bezug auf Arbeitsspeicher und Rechenleistung inzwischen an ihre technischen Grenzen gekommen sind, ab Mai 2020 keine weiteren Softwareupdates oder neue Funktionen mehr erhalten.

Folgende Produkte sind betroffen

die ursprünglichen Zone Player, der Connect und Connect:Amp (verkauft 2006 bis Ende 2015),

die erste Generation des Play:5 (Verkaufsstart 2009),

CR200 (Verkaufsstart 2009) und

Bridge (Verkaufsstart 2007)

Alle Lautsprecher und Komponenten bleiben weiterhin funktionstüchtig. Allerdings erhalten diese keine Softwareupdates mehr. Dadurch können der Zugriff auf Dienste und die Gesamtfunktionalität des Soundsystems künftig jedoch nicht mehr vollumfänglich bereitgestellt werden, unter anderem, wenn Partner ihre Technologien weiterentwickeln.

Die ersten Sonos Produkte wurden vor über zehn Jahren auf den Markt gebracht, noch bevor das erste iPhone angekündigt war. Damals gab es noch keine Streamingdienste wie Spotify und Apple Music. Mittlerweile unterstützt Sonos über 100 Streaming-Dienste. Wir können die Entscheidung grundsätzlich nachvollziehen. Irgendwann ist schlichtweg der Zeitpunkt gekommen, an dem man den Support einstellt.

Sonos ist stolz darauf, diese Produkte über so viele Jahre und technologische Meilensteine hinweg unterstützt zu haben – und 92 Prozent davon sind auch heute noch im Einsatz. Seid ihr betroffen, dann gibt es zwei Optionen für euch

Option 1: User nutzen ihre betroffene Produkte der ersten Generation weiter wie bisher, jedoch mit dem Bewusstsein, dass ihr System in Zukunft keine Softwareupdates oder neue Funktionen erhält.

Option 2: Betroffene Produkte werden aus dem System genommen und z.B. im Rahmen des Sonos Trade Up Programms durch neue Sonos Produkte ersetzt. User erhalten dabei für jedes der oben genannten Produkte einen Gutschein von 30% auf ein beliebiges neues Sonos Produkt. Diese Option steht jederzeit zur Verfügung.

Wer sich für die Teilnahme am Trade Up Programm entscheidet, setzt das betroffene Produkt in den Recycling Modus, der nur für die oben genannten Produkte verfügbar ist. Damit werden personenbezogene Daten gelöscht und das Produkt wird für die ordnungsgemäße Entsorgung vorbereitet. Zudem schützt der Recycling Modus durch eine endgültige Deaktivierung des Produkts auch ahnungslose Personen vor dem Kauf von Altprodukten, die sich dem Ende ihrer Nutzungsdauer nähern.

Der Umwelt zuliebe bitten wir Sonos Nutzer, die entsprechenden Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen – entweder im städtischen Wertstoffhof, per kostenlosem Rückversand an Sonos oder in allen Filialen des Trade Up Partners Conrad Electronics.