Für Schüler, Studenten, Azubis und alle jungen Menschen bietet Vodafone spezielle Young-Tarife an. Genau diese werden ab Februar deutlich aufgewertet, so dass Kunden ein größerer Leistungspaket zum selben Preis erhalten.

Vodafone: neue Young-Tarife mit mehr Inklusive-Leistung fürs Geld

Vodafone hat bekannt gegeben, dass das Düsseldorfer Unternehmen am 03. Februar sein neues Young-Tarifportfolio startet.

Es umfasst vier Mobilfunktarife von monatlich 19,99 Euro (mit zwei Gigabyte Datenvolumen) bis 37,99 Euro (mit 20 Gigabyte). Wo schon verfügbar, können Young Kunden mit einem 5G-Smartphone auch das gigabitschnelle 5G-Netz für den mobilen Internetzugang nutzen. Ebenfalls enthalten sind eine Sprach- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie das gesamte EU-Ausland. Für den ausgiebigen Spiel- und Unterhaltungstrieb sorgen die zu allen Young Tarifen hinzubuchbaren

In allen neuen Young Tarifen, die seit kürzen auch in der EU nutzbar sind, können Kunden den Gaming Pass sowie einen weiteren Pass kostenlos hinzubuchen. Zur freien Auswahl stehen die Pässe Music, Chat, Video und Social – je nachdem, welche Apps die Kunden am liebsten nutzen. Vodafone wertet seine Pässe kontinuierlich auf und integriert zum Start des neuen Portfolios die App TikTok in den Social Pass – ein Pass, der in dieser jungen Zielgruppe besonders beliebt ist.

Sollten euch im Tarif Young L die 20GB pro Monat nicht ausreichen, dann könnt ihr das Volumen für die Dauer der Vertragslaufzeit auf 40 Gigabyte verdoppeln. Dafür fallen zusätzlich zehn Euro monatlich an.

Neukunden-Rabatt zum Start der neuen Vodafone Young-Tarife

Neukunden, die bis zum 4. Mai 2020 einen neuen Young Tarif abschließen, erhalten im ersten Vertragsjahr einen reduzierten monatlichen Vorzugspreis. Im Young XS und Young S liegt der monatliche Rabatt bei fünf Euro. Im Young M sind es zehn und im Young L sogar 13 Euro.