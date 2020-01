Amazon hat am heutigen Tag bekannt gegeben, dass Amazons Musik Streaming-Dienst „Amazon Music“ mittlerweile 55 Millionen Nutzer verbucht. Wie sich diese Zahl auf das kostenpflichtige Amazon Music Unlimited und das kostenlose Angebot verteilt, ist nicht überliefert.

Amazon Music verbucht 55 Millionen Nutzer

Amazon Music startet ins neue Jahr und hält ein paar aktuelle Zahlen bereit. So blickt der Musik-Streaming-Dienst mittlerweile auf 55 Millionen Nutzer. Allein für Amazon Music Unlimited hat sich die Zahl der Kunden im Jahr 2019 um 50 Prozent gesteigert.

In Deutschland, Großbritannien, Japan und den USA ist Amazon Music im vergangenen Jahr um knapp 50 Prozent gewachsen. In den Leuen Ländern, wie z.B. Frankreich, Italien, Spanien und Mexiko wuchs der Streaming-Dienst um mehr als 100 Prozent. In der zweiten Jahreshälfte 2019 startet Amazon Music unter anderm in Brasilien, zudem wurde Amazon Music HD eingeführt. Auch eine werbegestützte Form von Amazon Music gibt es seit letztem Jahr in den USA, Großbritannien und Deutschland.

„We’re proud to reach this incredible milestone and are overwhelmed by our customers’ response to Amazon Music,“ said Steve Boom, VP of Amazon Music.

Spotify zählte zuletzt mehr als 248 Millionen monatliche Nutzer (Stand September 2019) und Apple Music teilte im Sommer 2019 mit, dass man über 60 Millionen Nutze verzeichnet. Damit dürfte Amazon Music der dritt-größte Musik-Streaming-Anbieter sein.

Allerdings sollte man Vergleich zwischen den einzelnen Anbieter vorsichtig sein. Bei Amazon zahlen zum Beispiel viele verschiedene Abo-Modelle zu unterschiedlichen Preispunkten hinzu. Auch das werbegestützte Modell zählt für die Nutzer.

Amazon Music HD kostet 12,99 Euro (Prime-Kunden) bzw. 14,99 Euro. Ihr könnt Amazon Music HD derzeit 90 tage kostenlos testen. Amazon Music Unlimited kostet 7,99 Euro (Prime-Kunden) bzw. 9,99 Euro. Nutzt ihr Amazon Music Unlimited nur auf einem Echo-Gerät bzw. einem Fire TV, so werden monatlich nur 3,99 Euro fällig. Amazon Music Unlimited lässt sich 30 Tage kostenlos nutzen. Prime-Music ist für Prime-Kunden kostenlos. Auch Nicht-Prime Kunden können Amazon Music nutzen, dann allerdings werbegestützt.

Darüberhinaus hat Amazon während der Weihnachtszeit vier Monate Amazon Music Unlimited zum Gesamtpreis von nur 0,99 Euro verkauft. Diese „Probeabos“ laufen somit auch noch. Nichtsdestotrotz muss man 55 Millionen Nutzer erst einmal erreichen.