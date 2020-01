AVM hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen ein neues Messe Set in den Handelt bringt. as Set besteht aus einer FRITZ!Box 7590 und einem FRITZ!Repeater 2400.

Neues FRITZ! Mesh Set 7590+2400 für schnelles Internet und noch mehr WLAN-Power

Ab sofort ist das neue FRITZ! Mesh Set 7590+2400 im Handel verfügbar. Das Set besteht aus einer FRITZ!Box 7590 und einem FRITZ!Repeater 2400. Beide Produkte sorgen zusammen für eine optimale WLAN-Mesh-Performance im FRITZ!-Heimnetz. Die FRITZ!Box 7590 stellt die Verbindung zum Internet her und ist für sich schon eine leistungsfähiger All-in-One-Router für schnelles DSL, Telefonie und Smart Home.

Zur Ausstattung der FRITZ!Box 7590 gehören u.a. intelligentes Dualband-WLAN mit je vier Antennen, eine komplette Telefonanlage sowie eine DECT-Basis für Schnurlostelefone und Smart-Home-Anwendungen.

Per Knopfdruck können Anwender den FRITZ!Repeater 2400 einbinden und damit ganz einfach ihr Heimnetz vergrößern. Mit ebenfalls vier Antennen pro Frequenzband bildet der Repeater zusammen mit der FRITZ!Box 7590 ein WLAN Mesh mit optimaler WLAN-Leistung und intelligenter Datenverteilung. Alle FRITZ!-Produkte tauschen sich im Mesh noch besser untereinander aus, gleichen Einstellungen ab und optimieren die Leistung der Endgeräte.

AVM schreibt weiter

Durch innovative Technologien wie WLAN Mesh Steering, Intelligent Crossband Repeating oder Beamforming sorgt das FRITZ! Mesh Set 7590+2400 für besten WLAN-Empfang im ganzen Haus. Dank der Mesh-Übersicht der FRITZ!Box sehen Anwender sofort, über welches FRITZ!-Produkt und mit welcher Verbindungsqualität Smartphones, Tablets etc. verbunden sind. Außerdem können Sie alle FRITZ!-Produkte im Heimnetz per Klick ganz einfach updaten. Um das WLAN Mesh optimal einzurichten, bietet AVM die kostenlose FRITZ!App WLAN an. Die App misst den Datendurchsatz des Endgeräts, die Verbindungsqualität im Heimnetz und hilft bei der optimalen Positionierung des Repeaters. Das FRITZ! Mesh Set 7590+2400 ist ab sofort für 299 € (UVP) im Handel erhältlich.

Augen auf beim Kauf

Solltet ihr Interesse an der Kombination aus einer FRITZ!Box 7590 und einem FRITZ!Repeater 2400 haben, so können wir euch nur empfehlen, beim Kauf die Augen auf zu halten. Berücksichtigt man die unverbindliche Preisempfehlung der FRITZ!Box 7590 und des FRITZ!Repeaters 2400, so spart man sicherlich, wenn man sich für das neue FRITZ! Mesh Set entscheidet. Allerdings gibt es beide Produkte im Handel auch zu deutlich günstigeren Preisen. Kauft man beides zum Beispiel einzeln bei Amazon, so spart man ein paar Euros.