Amazon hat eine neue Promo gestartet, über die wir euch gerne kurz informieren möchten. Ab sofort und bis 06.02.2020 können Neukunden von Amazon Music Unlimited 90 Tage gratis Amazon Music HD streamen.

Was ist Amazon Music HD?

Amazon Music HD ist ein neuer Streaming-Service mit einem umfangreichen Katalog in verlustfreier Premium-Klangqualität, mit mehr als 50 Millionen Songs in High Definition (HD) und Millionen Songs in Ultra High Definition (Ultra HD). Für nur 12,99 Euro pro Monat für Prime-Mitglieder oder 14,99 Euro pro Monat für Amazon Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft, erhalten Musik-Fans Zugriff auf verlustfreie Premium-Klangqualität. Bestehende Amazon Music Unlimited-Mitglieder (inkl. Amazon Music Unlimited für Familien) können für zusätzliche 5 Euro pro Monat zu Amazon Music HD wechseln.

Bitte beachtet in jedem Fall die vollständigen Bedingungen zu diesem Deal. So schreibt Amazon unter anderem