Von Zeit zu Zeit ändert Apple das Erscheinungsbild seiner Apple Stores, um Produkte, Services etc. in den Mittelpunkt zu rücken. Dieses Mal sollen Besucher verstärkt auf Apple Arcade aufmerksam gemacht werden.

Mit einem Apple Arcade Abonnement für 4,99 Euro pro Monat (Jahresabo nur 49,99 Euro) erhalten Nutzer unbegrenzten Zugriff auf den gesamten Katalog von über 100 neuen, exklusiven Spielen, die alle auf iPhone, iPad, iPod touch, Mac und Apple TV spielbar sind.

Apple Arcade kommt mit einer einmonatigen kostenlosen Testphase. Nutzer finden die enthaltenen Spiele auf keiner anderen mobilen Plattform und bei keinem anderen Abo-Service. Die Spiele von Apple Arcade lassen sich auch offline spielen und ein einzelnes Abonnement bietet Zugang für bis zu sechs Familienmitglieder über Familienfreigabe. Regelmäßig kommen neue Spiele hinzu.

Zurück zu den Apple Stores. Woche für Woche besuchen viele Millionen Nutzer einen der weltweiten Apple Stores. Dies bietet Apple eine gute Plattform, um Produkte und Services zu bewerben. Nun ist Apple Arcade an der Reihe. Apple ändert die bestehenden Displays in den Apple Stores durch auffällige neue Apple Arcade Displays und verstärktem Fokus auf Zubehör, um den Spiele-Abo-Dienst und das gesamte Spieleerlebnis zu bewerben. Die neuen Merchandising-Designs sollen laut 9to5Mac ab heute in den Apple Stores in Ländern, in denen Apple Arcade erhältlich ist, zu sehen sein.

New: Apple is redesigning its gaming Avenues with a greater focus on Apple Arcade. The displays now feature bold Arcade branding and a trimmed down selection of accessories. Fewer toys, more controllers and headphones: https://t.co/0w251Cs635 pic.twitter.com/8fTFVfNftQ

— Michael Steeber (@MichaelSteeber) January 23, 2020