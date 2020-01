Seit Sommer letztem Jahres ist bekannt, dass Carpool Karaoke: Die Serie in die 3. Staffel gehen wird. Im Hintergrund laufen längst die Dreharbeiten und nun hat Apple den ersten offiziellen Trailer veröffentlicht.

Carpool Karaoke: Die Serie – Apple zeigt offiziellen Trailer zur 3. Staffel

Carpool Karaoke: Die Serie ging im August 2017 im Rahmen von Apple Music an den Start. Die Serie basiert basiert auf „The Late Show With James Corden“. In der Apple-Variante werden Prominente, Musiker und Sportler in einem Auto zusammengeführt, um beliebte Lieder zu singen. Mittlerweile ist Carpool Karaoke: Die Serie nicht mehr auf Apple Music, sondern kostenlos in der Apple TV-App erhältlich.

In Staffel 3 von „Carpool Karaoke“ werden Kesha, Fred Armisen, Weezer, Jay Leno, Seal, die Besetzung von „Stranger Things“ und mehr zu sehen sein. Die 3. Staffel von Carpool Karaoke: Die Serie startet am morgigen Freitag (24. Januar 2020) anschließend werden wöchentlich neue Episoden freigegeben.

Falls ihr Lust auf Carpool Karaoke: Die Serie bekommen habt und euch ein wenig einstimmen möchtet, so werft einen Blick in die Apple TV-App. Dort stehen knapp 40 Folgen der ersten beiden Staffeln kostenlos zur Ansicht bereit. Ein Apple TV+ Abo ist hierfür nicht erforderlich.