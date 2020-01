Apple kündigte heute die Einführung des neuen Programms „Apple Watch Connected“ an, von dem sowohl Fitnessstudios als auch Sportler profitieren sollen. Das Programm belohnt Fitnessstudio-Besucher, wenn sie bei ihren Übungen die Apple Watch nutzen, die das Training protokolliert.

Belohnungen für das Training

Wer regelmäßig im Fitnessstudio ins Schwitzen kommt, kann zumindest in den USA bald mit Belohnungen für das Training rechnen. Vorausgesetzt man hat die Apple Watch am Handgelenk und ist Mitglied bei einem der Studios, die das neue „Apple Watch Connected“-Programm unterstützen. Mit im Boot sind zum Start die Fitness-Unternehmen Basecamp, Crunch Fitness, Orange Theory und YMCA.

Jedes Fitnessstudio kann eigene Fitnessziele festlegen, aber die Idee ist, dass die Ziele auf jedes Mitglied individuell zugeschnitten sind und eine Herausforderung darstellen. Die Belohnungen werden je nach Fitnessstudio variieren. An teilnehmenden Crunch Fitness-Standorten können Mitglieder beispielsweise bis zu 4 Dollar pro Woche auf die Kosten ihrer Mitgliedschaft sparen, wenn sie bestimmte Aktivitätsziele mit der Apple Watch erreichen. Bei Orange Theory gibt es hingegen Gutscheine, YMCA bietet als Bonus kostenlose Kurse an.

Damit ein Studio an Apples Fitness-Programm teilnehmen kann, muss dieses eine eigene iPhone und Apple Watch App sowie die Zahlung per Apple Pay anbieten. Das Vorhandensein von Geräten mit GymKit-Support (Apples Schnittstelle für Sportgeräte) wird nicht vorausgesetzt, wäre laut Apple jedoch wünschenswert, da der Großteil der Programme die Zusammenarbeit mit entsprechenden Fitness-Geräten voraussetzt. Die Teilnahme an „Apple Watch Connected“ ist für die Fitnessstudios kostenlos. Ob Apple die neue Aktion in absehbarer Zeit auch in weiteren Ländern anbieten wird, ist derzeit nicht bekannt. (via CNBC)