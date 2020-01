Vor kurzem gab Electronics Arts bekannt, dass man das beliebte Tetris-Spiel ersatzlos streicht. Die Tetris-App von EA wird zum 21. April eingestellt und kann anschließend nicht mehr gespielt werden. Bis zum dem genanten Stichtag könnt ihr noch weiter spielen und vorhandene Spielobjekte verwenden. Schnell drängte sich die Frage auf, warum sich EA von Tetris verabschiedet. Wie sich nun zeigt, hat sich unsere Vermutung bestätigt.

Es drängte sich die Vermutung auf, dass die Tetris-Lizenz, die Electronics Arts bis dato inne hatte, schlicht und einfach ausläuft. Genau dies hat sich nun betätigt. Wie die Entwickler von N3TWORK nun bestätigt haben, steht das „neue“ Tetris von N3TWORK ab sofort im App Store bereit.

Tetris, published by N3TWORK, is now live on app stores! Get to t-spinning! pic.twitter.com/6KJl0vM0hn

— N3TWORK (@n3tworkco) January 23, 2020