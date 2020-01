o2 stellt dieser Tage nicht nur neue Unlimited-Tarife vor und verdoppelt das Datenvolumen in den o2 Free Tarifen, das Unternehmen hat auch bekannt gegeben, dass das o2 Netz rund 1 Milliarde Gigabyte Datenvolumen stemmt.

o2 Netz stemmt rund 1 Milliarde Gigabyte Datenvolumen

Das o2 Netz eröffnet das Exabyte-Zeitalter im deutschen Mobilfunk: In den vergangenen zwölf Monaten schickten Kunden fast 1 Milliarde Gigabyte Datenvolumen durch das o2 Mobilfunknetz. Das entspricht rund einem Exabyte an mobilen Daten. So viel wurde noch nie verbraucht. Mit diesem Datenvolumen könnte man mehr als 1,5 Millionen Jahre am Stück Musik streamen. Im Wettbewerbsvergleich ist das o2 Netz damit ganz vorne mit dabei, wenn es um die mobile Datennutzung in Deutschland geht.

o2 schreibt

Das o2 Netz verbindet in Deutschland die meisten Menschen miteinander. Damit ist es zu einem zentralen Treiber der Digitalisierung sowie Dreh- und Angelpunkt für die Vernetzung deutscher Verbraucher geworden. Grundlage dafür sind eine zuverlässige Verfügbarkeit des Netzes sowie große, bezahlbare Datenpakete – oder gar unlimitiertes Datenvolumen – für jede Kundengruppe. Dabei setzt sich das Unternehmen auch für eine nachhaltige Datennutzung ein: Auch wenn das genutzte Datenvolumen kontinuierlich ansteigt, reduziert sich der Energieverbrauch pro genutztem Gigabyte unter anderem aufgrund des energieeffizienten Netzausbaus deutlich – allein in den vergangenen Jahren um rund 50 Prozent.

Kunden telefonieren mehr als 100 Milliarden Minuten

Wenn in Deutschland mobil telefoniert wird, ist meist das o2 Netz involviert. Die Anzahl der Telefonminuten steigt dabei trotz zunehmender Beliebtheit von WhatsApp & Co. immer weiter an. Im vergangenen Jahr telefonierten Kunden im o2 Mobilfunknetz insgesamt deutlich mehr als 100 Milliarden Minuten. Aneinandergereiht wäre das ein Telefongespräch mit einer Dauer von mehr als 200.000 Jahren. Zum Vergleich: Hätte bereits ein Neandertaler zum Telefon gegriffen, wäre er heute noch nicht mit Telefonieren fertig.