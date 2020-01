Die Deutsche Telekom hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen ab dem 03. Februar mit neuen Prepaid-Angeboten ins Jahr 2020 starten wird. MagentaMobil Prepaid bietet mehr Datenvolumen für alle Tarife. Mit dem MAX-Tarif ist auch unbegrenztes Surfen mit Prepaid möglich.

Neue Telekom Prepaid-Tarife ab 03. Februar

o2 hat kürzlich neue Unlimited Tarife vorgestellt und das Datenvolumen in den o2 Free Tarifen verdoppelt, Vodafone hat vor wenigen Tagen neuen Young-Tarife präsentiert und nun ist die Deutsche Telekom an der Reihe. Zum Jahresanfang startet die Deutsche Telekom mit neuen Prepaid-Tarifen durch und erfüllt zahlreiche Kundenwünsche. Dabei öffnet die Telekom das 5G-Netz auch für ihre Prepaid-Kunden (ab dem Tarif M). Die ersten 12 Wochen ist die 5G-Ooption kostenlos. Anschließend werden in den Tarifen M, L und XL 3 Euro pro 4 Wochen fällig. Im MAX-Tarif ist 5G dauerhaft kostenlos.

Ein weiteres Highlight ist die Aufwertung der Tarifangebote mit zusätzlichem Datenvolumen. So stehen den Kunden ab dem 3. Februar im M 2 GB, im L 3 GB und im XL 5 GB Highspeed-Volumen zur Verfügung. Auch die Freiminuten in andere deutsche Netze wurden erhöht: im M auf 200 Minuten, im L auf 300 Minuten.

Wer völlige Unabhängigkeit wünscht, ist mit der neuen Max-Variante gut bedient: 99,95 Euro/ 4 Wochen werden fällig für unbegrenztes Datenvolumen mit 5G bzw. LTE Max, SMS und telefonieren ins deutsche Festnetz und in alle deutschen Mobilfunknetze. Auch hiermit unterstreicht die Telekom ihre Innovationskraft und bietet als erster Anbieter einen Prepaid-Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen an.

Die Options-Buchungen können schnell und einfach über die MeinMagenta App getätigt werden. Als Sahnehäubchen können sich die Nutzer über 500 MB alle vier Wochen freuen. Einzige Voraussetzung für dieses Geschenk ist der Download der App.