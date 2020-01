Am 28. November feiert „Servant“ seine exklusive Premiere auf Apple TV+. Mittlerweile wurde die zehnte und somit letzte Episode der ersten Staffel ausgestrahlt. Um weiterhin ein wenig Werbung für die Serie zu machen und einen tieferen Einblick zu geben, hat Apple nun ein neues Video veröffentlicht.

„Servant – The Food Featurette“

„Servant“, ein neuer Psychothriller von M. Night Shyamalan, begleitet ein trauerndes Paar aus Philadelphia, nachdem eine entsetzliche Tragödie einen Riss durch ihre Ehe getrieben und einer mysteriösen Kraft die Tür in ihr Zuhause geöffnet hat.

Falls ihr bereits in Servant heroingeschnuppert habt, so werdet ihr feststellen, dass es zahlreiche Kochszenen gibt. Es werden Lebensmittel verwendet, um beim Betrachter eine viszerale Reaktion hervorzurufen.

„Servant“ setzt einen professionellen Koch am Set ein, um Essen für jede Szene zuzubereiten, in der Essen eingesetzt wird. Toby Kebbell, der Sean in der Serie spielt, ist ebenfalls am Kochen beteiligt.

In dem neuen Video „Servant – The Food Featurette“ sprechen Shyamalan und Serien-Schöpfer Tony Basgallop über die Bedeutung von Essen in der Serie und darüber, wie Essen Emotionen vermittelt.

Wie eingangs erwähnt, ist die erste Staffel zu Servant bereits abgeschlossen. Allerdings hat Apple bereits die zweite Staffel in Auftrag gegeben. Diese könnte im Herbst erscheinen.