Vor wenigen Tagen gab Sonos offiziell bekannt, dass einige der ältesten Produkte, die in Bezug auf Arbeitsspeicher und Rechenleistung inzwischen an ihre technischen Grenzen gekommen sind, ab Mai 2020 keine weiteren Softwareupdates oder neue Funktionen mehr erhalten. Betroffen waren unter anderem der Play:5 (1. Generation). Nun rudert Sonos zurück, so das ältere Geräte zukünftig weiterhin Software-Updates erhalten.

Grundsätzlich empfinden wir es als „ok“, wenn im Laufe der Zeit, der Software-Support für ältere Geräte eingestellt wird. Die Art und Weise der geplanten Umsetzung von Sonos war jedoch alles andere als optimal. Unter anderem sollten auch neuere Sonos Speaker und Komponenten, die mit den betroffenen älteren Produkten in ein System eingebunden sind, keine Updates mehr erhalten. Erfreulicherweise hat Sonos seine Meinung geändert.

Patrick Spence, Sonos CEO, hat sich in einem offenen Brief geäußert:

Wir haben euch gehört. Wir haben das von Anfang an nicht richtig umgesetzt. Ich entschuldige mich dafür und möchte euch persönlich den Weg nach vorne versichern:

Seid versichert, dass im kommenden Mai, wenn wir neue Software-Updates für unsere Legacy-Produkte beenden, diese so weiterarbeiten werden, wie sie es heute tun. Wir machen sie nicht unbrauchbar und wir nehmen euch nichts weg. Viele von euch haben stark in Ihre Sonos-Systeme investiert, und wir beabsichtigen, diese Investition so lange wie möglich zu honorieren. Ältere Sonos-Produkte erhalten zwar keine neuen Softwarefunktionen mehr, wir verpflichten uns jedoch, sie so lange wie möglich mit Fehlerkorrekturen und Sicherheitspatches auf dem neuesten Stand zu halten. Wenn wir auf auf etwas stoßen, das nicht angegangen werden kann, arbeiten wir daran, eine alternative Lösung anzubieten und euch über alle Änderungen zu informieren, die euer Erlebnis beeinflussen.

Zweitens haben wir von euch vernommen, dass Legacy-Produkte und moderne Produkte bei euch zu Hause nicht nebeneinander existieren können. Wir arbeiten an einer Möglichkeit, euer System so aufzuteilen, dass moderne Produkte die neuesten Funktionen erhalten, während ältere Produkte in ihrem aktuellen Zustand bleiben. Wir stellen die Details zu diesem Plan fertig und werden in den kommenden Wochen weitere Einzelheiten mitteilen.

Wir haben viele großartige Produkte und Funktionen in der Pipeline, aber wir möchten, dass unsere Kunden auf unsere neuesten und besten Produkte upgraden, wenn sie von den neuen Produkten begeistert sind, und nicht, weil sie sich dazu gezwungen fühlen. Das ist die Absicht des Trade-Up-Programms, das wir für unsere treuen Kunden eingeführt haben.

Vielen Dank, dass ihr Sonos-Kunde seid. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns euer Feedback zu geben. Ich hoffe, dass ihr uns unseren Fehltritt verzeiht und uns euer Vertrauen zurückgebt. Ohne euch würde Sonos nicht existieren und wir werden uns mehr denn je bemühen, eure Loyalität jeden Tag zu verdienen.

Bei weiteren Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung.

Patrick Spence

CEO, Sonos