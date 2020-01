Apple hat das sogenannte „Triangle Building“ in der Nähe des Apple Park vollständig angemietet, so geht es aus einem aktuellen Bericht von The Mercury News hervor.

Apple mietet „Triangle Building“ in der Nähe des Apple Parks

Rund 3200m entfernt vom Gelände des Apple Parks befindet sich das sogenannte „Triangle Building“. Dem Bericht zufolge hat Apple alle 8000qm des prominenten, sechs-stöckigen Gebäudes an der Adresse 5300 Stevens Creek Blvd angemietet.

Auf allen sechs Etagen sollen dem Bericht zufolge bereits „erhebliche“ Bauarbeiten durchgeführt werden. Zudem sollen im gesamten Gebäude Apple-Logos zu sehen sein.

Seit 2012 hat Apple einen Teil des Gebäudes gemietet, allerdings soll das Unternehmen die Büroflächen jedoch nicht kontinuierlich genutzt haben Weiter heißt es in dem Bericht, dass Apple im vergangenen Jahr damit begonnen hat, seine Präsenz im Umfeld des Apple Parks zu erweitern, als es Büroflächen in einem Komplex direkt gegenüber dem Triangle Building angemietet hat.

Apple besitzt und mietet mehrere Immobilien in und um die Bay Area, darunter den Cupertino-Campus in Santa Clara und Büros in San Jose.