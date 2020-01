Im Laufe des heutigen Tages haben wir unseren Test zur Anker EufyCam 2C und somit zur HomeKit-Überwachungskamera von Anker veröffentlicht. Passenderweise gibt es bei Amazon heute das zugehörige Angebot des Tages. Ihr erhaltet die Anker EufyCam 2C Überwachungskamera (HomesBase 2 sowie zwei Kameras) zum Preis von nur 179,99 Euro anstatt 239,99 Euro. Ihr spart somit 60 Euro bzw. 25 Prozent. Hier findet ihr die EufyCams als Angebot des Tages.

Anker HomeKit-Kamera nur heute zum Tiefpreis

Wir haben die Anker EufyCam 2C seit mehreren Wochen im Einsatz. Wie in unserem EufyCam 2C Test Festgehalten, hinterlässt die Überwachungskamera auf uns einen mehr als soliden Eindruck. Die Kamera ist sicherlich kein absolutes „High End“-Produkt und in diesem Segment möchte sich Anker auch gewiss nicht portionieren, für einen Preis von 179,99 Euro (aber auch für einen Listenpreis von 239,99 Euro) erhaltet ihr ein überzeugendes Gesamtpaket. Die Kamera bietet unter anderem 1080p Full HD-Aufnahmen, 180 Tage Akkulaufzeit, Tag- und Nachtaufnahmen, Personenerkennung, HomeKit-Unterstützung und zudem ist sie IP67 geschützt, so dass sie Indoor und Outdoor eingesetzt werden kann.

Bei Amazon erhaltet ihr heute nicht nur das Basis-Set, bestehend aus de HomeBase 2 sowie zwei EufyCam 2C, sondern auch die EufyCam 2C als Einzelkamera. Für diese liegt der Preis bei 79,99 Euro.

Neben der EufyCam 2C bietet Anker auch die EufyCam 2E an. Dieses Modell ist bereits ein Jahr alt und wird kein HomeKit-Update erhalten. Darüberhinaus gibt es noch die EufyCam 2. Diese kam vor wenigen Wochen nahezu parallel zur EufyCam 2C auf den Markt. Die EufyCam 2 bietet 365 Tage Akkulaufzeit, bessere Nachtaufnahme und ebenfalls HomeKit-Support. Allerdings ist die EufyCam 2 auch doppelt so teuer, wie die EufyCam 2C. Wenn ihr uns fragt, und auf der Suche nach einer HomeKit-Überwachungskamera mit einem Top-Preis-Leistungsverhältnis sucht, so greift zur EufyCam 2C.

