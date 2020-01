Wieviele iPhones konnte Apple im Weihnachtsquartal verkaufen? Wie war der Start ins Jahr 2020? Sollten die Analysten von Cohen Recht behalten, dann ist Apple eindrucksvoll ins neue Jahr gestartet.

Zunächst einmal erfahren wir heute Abend, wie die Apple Geschäftszahlen für das Weihnachtsquartal ausgefallen sind. Zumindest legt Apple Umsatz und Gewinn vor, Einzelne Verkaufszahlen nennt der Hersteller nicht. Anhand veröffentlichten Daten lässt sich jedoch erahnen, wie gut die Monate Oktober, November und Dezember 2019 gelaufen sind.

Cohens Analyst Krish Sander spricht in einer aktuellen Investoreneinschätzung davon, dass Apple IM Weihnachtsquartal rund 70 Millionen iPhones verkauft hat. Von diesen sollen 74 Prozent auf die Modelle iPhone 11 und iPhone 11 Pro entfall sein – etwa 52 Millionen Stück.

Für das Q1/2020 wird erwartet, dass Apple 46 Millionen iPhones verkauft. Die entspricht einem Anstieg von 12 Prozent im Jahresvergleich. In diesen 46 Millionen sind sechs Millionen sogenannte “iPhone 9“. Diese Modell soll im Laufe dieses Quartals präsentiert werden. Für das Q2/20210 geht Sankar davon aus, dass Apple rund 43 Millionen iPhones verkaufen wird.

„Warm reception for the iPhone 11 & bullish investor sentiment on the smartphone market has led to expectations for iPhone unit Y/Y growth in CY20 especially with the SE2 (despite some cannibalization) and 5G product cycles,“ Sankar wrote. „Services revenue growth is expected to remain robust with generally stable gross margins (60%+) as rising subs revenues (est. 51% of Services by FY21 vs 44% in FY19) drive multiple expansion.“