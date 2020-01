Im vergangenen Herbst brachte Amazon seine eero WLAN-Mesh-Systeme nach Deutschland. Seitdem lassen sich eero und eero Pro auch hierzulande bestellen und nutzen. Nun kündigt sich das HomeKit-Update für die genannten Geräte an.

Seit November 2019 ist bekannt, dass eero und eero Pro ein HomeKit-Update erhalten werden. Genau dieses Update ist nun unterwegs.

Der Funktionsumfang, der im Juni letzten Jahres angekündigte HomeKit-Erweiterung auf Router, ist noch immer nicht vollständig klar. Apple spricht unter anderem davon, dass die Router eine Art Firewall-Funktion übernehmen, Geräte von einander abzuschotten und zu verhindern, dass diese ungewollt Daten „nach Hause“ schicken.

Wie Adam Miarka berichtet, hat eero ein Update für die eero und eero Pro Router veröffentlicht. Die Release-Notes zur Version 3.18 sind nicht wirklich spannend. So ist unter anderem die Rede von einer verbesserten automatischen Kanalauswahl, einer überarbeiteten Kernel-Speicherzuordnungen und weiteren Bugfixes und Leistungsverbesserungen.

Eero is so so close to #homekit router update being released. pic.twitter.com/keluiwgpef

— Adam Miarka (@adammiarka) January 27, 2020