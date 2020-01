HomePod Software 13.3.1 steht als Download bereit. Einen kleinen Nachtrag haben wir noch für euch. Nachdem Apple im Laufe des heutigen Abends bereits iOS 13.3.1, iPadOS 13.3.1, tvOS 13.3.1, macOS 10.15.3 und watchOS 6.1.2 veröffentlicht hatte, steht nun auch ein Update für den HomePod bereit.

HomePod Software 13.3.1 ist da

In den Release-Notes zu iOS 13.3.1 deutete es sich bereits an und nun haben wir es „Schwarz auf Weiß“. Auch der HomePod erhält am heutigen Abend ein kleines Update.

Im Beipackzettel heißt es

iOS 13.3.1 fügt Unterstützung für Siri-Stimmen in indischem Englisch für den HomePod hinzu und enthält allgemeine Verbesserungen für die Stabilität und die Qualität.

Das Update erfolgt über die Apple Home-App.