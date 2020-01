In dem Bestreben, seinen noch jungen Streaming-Dienst Apple TV+ mit neuen Inhalten auszubauen, bemüht sich Apple derzeit womöglich um eine Übernahme von MGM. So befindet sich MGM laut CNBC in Vorgesprächen mit Apple und anderen großen Medienunternehmen, die an dem Portfolio des Filmstudios interessiert sind.

Neue Inhalte für Apple TV+

Dem Bericht zufolge führt MGM „Vorgespräche“ mit „einer Reihe von Unternehmen“, darunter sowohl Apple als auch Netflix. Ziel von MGM sei es, „ihr Interesse an einer Übernahme zu prüfen“. Die Filmproduktionsgesellschaft kann mit einer Inhaltsbibliothek „im Wert von mehr als 10 Milliarden Dollar“ aufwarten, heißt es weiterhin.

Es ist nicht das erste Mal, dass Apple mit MGM in Verbindung gebracht wird. So gab es bereits im Dezember letzten Jahres vom Wall Street Journal Hinweise, dass Apple an den Inhalten von MGM interessiert ist. Noch bevor Apple TV+ an den Start ging, waren Analysten überzeugt, dass Apple in naher Zukunft ein Filmstudio kaufen wird. Möglicherweise haben wir mit MGM den ersten realistischen Kandidaten für eine Übernahme.

MGM ist Inhaber mehrerer Film- und Fernsehlizenzen, darunter „James Bond“, „RoboCop“ und „Die glorreichen Sieben“. Das Unternehmen besitzt auch das Premium-Kabelnetz Epix und hat Serien wie „The Handmaid’s Tale“ und „Live PD“ produziert.

Apple kann es sich leisten

MGM befindet sich derzeit im Besitz einer Holdinggesellschaft, die das Unternehmen 2005 aus dem Konkurs für 4,8 Milliarden Dollar gekauft hat. Da sich MGM in Privatbesitz befindet, ist der genaue aktuelle Wert nicht bekannt. Aber selbst wenn sich dieser Wert innerhalb von 15 Jahren verdoppelt haben sollte, liegt er immer noch weit innerhalb Apples Kaufkraft. In seinem jüngsten Finanzbericht hat Apple angegeben, dass man über 205,9 Milliarden Dollar in bar verfügt, die leicht für Akquisitionen verwendet werden könnten.