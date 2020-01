macOS 10.15.3 ist da. Parallel zu iOS 13.3.1, iPadOS 13.3.1 und tvOS 13.3.1 hat Apple vor wenigen Augenblicken auch noch ein Update für den Mac veröffentlicht.

macOS 10.15.3

Mit macOS 10.15.3 hat Apple vor wenigen Augenblicken das dritte größere Update für macOS Catalina zum Download freigegeben. Neue Funktion sucht ihr vergebens. Die Entwickler in Cupertino haben in erster Linie unter der Haube gearbeitet, Fehler beseitigt und die Leistung des Systems optimiert. In den Release-Notes heißt es

Das macOS Catalina 10.15.3-Update verbessert die Stabilität und die Zuverlässigkeit deines Mac. Es wird allen Benutzern empfohlen.

Dieses Update:

optimiert die Gamma-Handhabung bei schwachen Grautönen beim Arbeiten mit Pro Display XDR für SDR unter macOS und

verbessert die Leistung bei Multi-Stream-Videobearbeitung für HEVC- und H.264-codiertes 4K-Video auf dem 16″ MacBook Pro (2019).

Das Update könnt ihr über die macOS interne Softwareaktualisierung (Systemeinstellungen .> Softwareupdate herunterladen und installieren). In unserem Fall war die Aktualisierung bei einem MacBook Pro 2,96Gb schwer. Ein Neustart des Macs ist erforderlich.