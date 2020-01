Netatmo hat am heutigen Tag angekündigt, dass die Smarten Heizkörperthermostate von Netatmo von nun an mit einer Fenster-Offen-Erkennung ausgestattet sind. Mit dieser neuen Funktion wird die Raumheizung abgeschaltet, sobald ein Fenster geöffnet wird. So können Energieverluste vermieden werden.

Fenster-Offen-Erkennung für smarte Thermostate von Netatmo

Die Fenster-Offen-Erkennung ist für das Smarte Heizkörperthermostate Starterpaket sowie die Zusätzlichen Smarten Heizkörperthermostate verfügbar. Solltet ihr bereits die Hardware euer eigen nennen, so wird die Funktion mit einem Software-Update nachgerüstet.

Mit dem Smarte Heizkörperthermostate Starterpaket kann man die Temperatur in mit Sammelheizungen beheizten Häusern regeln. Nutzer können die individuelle Beheizung aller Räume entsprechend ihrer Gewohnheiten und Anforderungen einrichten und die Heizung per Fernsteuerung kontrollieren. Mit den Zusätzlichen Smarten Heizkörperthermostaten, die das Starterpaket oder das Smarte Thermostat von Netatmo ergänzen, ist die Steuerung einzelner Heizkörper möglich. Auf diese Weise kann noch mehr Energie gespart und der Wohnkomfort verbessert werden.

So funktioniert das Ganze

Sobald ein Fenster geöffnet wird, erkennt das Smarte Heizkörperthermostat von Netatmo über seine Sensoren den Temperaturabfall. Die Heizung wird dann automatisch abgeschaltet, um Energie zu sparen. Auf dem Heizkörperthermostat wird zur Information des Nutzers ein Symbol angezeigt.

Die Raumheizung wird wieder aktiviert, sobald die Smarten Heizkörperthermostate von Netatmo erkennen, dass das Fenster geschlossen wurde – oder 30 Minuten, nachdem offene Fenster festgestellt wurden.

Auf Wunsch kann der Nutzer manuell einstellen, dass trotz offenem Fenster weiterhin geheizt werden soll. Mit einem Klick auf „Weiter heizen“ in der Energy-App kann das Ausschalten der Heizung verhindert werden.

Über die App kann die Funktion außerdem komplett deaktiviert werden. Dann heizen die Heizkörper durchgehend, selbst wenn ein Fenster geöffnet wird.