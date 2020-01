Bei der Norisbank gibt es derzeit eine ziemlich attraktive Aktion, die euch ein Geschenk über 100 Euro beschert, wenn ihr ein kostenloses Top-Girokonto eröffnet. Das Norisbank Girokonto könnte ihr in Kombination mit der inkludierten kostenlosen Kreditkarte auch für Apple Pay nutzen.

Kostenloses Apple Konto eröffnen: Norisbank schenkt euch 100 Euro

Während ihr bei der Comdirect im Rahmen einer Promo derzeit 75 Euro abstauben können, sind es bei der Norisbank sogar satte 100 Euro. Natürlich könnt ihr auch zwei neue Konten eröffnen und so insgesamt 175 Euro ergattern

Wie eingangs erwähnt, erhaltet ihr aktuell für die Eröffnung eines Top-Girokontos bei der Norisbank 100 Euro geschenkt. Voraussetzung ist, dass ihr das Konto aktiv nutzt. Dazu müsst ihr z.B. mindestens 5 Zahlungspartner (z.B. Stromlieferant, Mobilfunkanbieter, Versicherungen etc.) mit dem einfachen und bequemen Online-Kontowechselservice der Norisbank über die neue Bankverbindung informieren. Das sollte nun wirklich kein Problem darstellen.

Die Kontoführungsgebühr für das Top-Girokonto der Norisbank beträgt 0 Euro. Das kostenlose Top-Girokonto ohne Mindestgeldeingang ist für nicht selbstständige Privatkunden für den privaten Zahlungsverkehr (u. a. Überweisungen, Daueraufträge und Lastschriften). Zudem erhaltet ihr eine kostenlose Kreditkarte. Die Mastercard Kreditkarte der Norisbank kommt ohne Jahresbeitrag daher (Bonität und monatliche Geldeingänge auf dem Top-Girokonto vorausgesetzt). Die weiteren kostenlosen Leistungen könnt ihr hier einsehen.

Die Norisbank ist mittlerweile Apple Pay Partner, so dass ihr die Kreditkarte in euer Apple Wallet-App hinterlegen könnt, um mobil zu bezahlen.

Unsere Meinung? Klingt in jedem Fall nach einem fairen Deal. Solltet ihr aktuell über ein kostenloses Girokonto nachdenken, welches auch für Apple Pay genutzt werden kann, so nehmt die Norisbank (sowie die Comdirect) in jedem Fall in die nähere Auswahl.