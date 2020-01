o2 überarbeitet seine o2 my Prepaid Tarife. Ab dem 11. Februar 2020 gibt es für alle Neu- und Bestandskunden noch mehr Highspeed-Datenvolumen zum gleichen oder sogar für einen niedrigeren Preis.

o2 my Prepaid: neue Tarife vorgestellt

Der Mobilfunkmarkt ist dieser Tage ordentlich in Bewegung. Es gibt neue Vodafone Young-Tarife, neue Telekom Prepaid-Tarife und auch neue o2 Unlimited-Tarife. Zudem verdoppelt o2 das Datenvolumen in seinen o2 Free Tarifen. Am heutigen Tag meldet sich o2 noch einmal zu Wort und kündigt neue Prepaid-Tarife an. Damit überarbeitet o2 innerhalb weniger Tage einen Großteil seines Portfolios.

Der Tarif o2 my Prepaid S erhält mit 3,5 GB mehr als doppelt so viel Datenvolumen wie zuvor – und dies zum selben Preis von 9,99 Euro Grundgebühr. o2 my Prepaid M und L legen jeweils kräftig um 2,5 GB zu. Und beim o2 my Prepaid L sinkt der Preis sogar zusätzlich um 5 Euro für alle vier Wochen. Von allen Verbesserungen profitieren o2 my Prepaid Bestandskunden automatisch bei der nächsten Verlängerung.

Überblick

Im Tarif o2 my Prepaid S gibt es schon für 9,99 Euro Grundgebühr 3,5 GB LTE-Datenvolumen für vier Wochen.

gibt es schon für 9,99 Euro Grundgebühr 3,5 GB LTE-Datenvolumen für vier Wochen. Der o2 my Prepaid M enthält nun 5,5 GB für 14,99 Euro für vier Wochen.

enthält nun 5,5 GB für 14,99 Euro für vier Wochen. Schon für 19,99 Euro bietet der neue o2 my Prepaid L 7,5 GB Highspeed-Datenvolumen für vier Wochen.

Extra-Service für Bestandskunden

Für alle Bestandskunden der bisherigen o2 my Prepaid Tarife gibt es einen besonderen Service: Sie werden bei der nächsten Verlängerung automatisch auf die neuen, verbesserten Prepaid Tarife umgestellt. Bestandskunden älterer Tarife können über die „Mein o2“-App oder den „Mein o2“-Bereich auf o2online.de in die neuen o2 my Prepaid Tarife wechseln.

Neue o2 my Prepaid Data Packs

Auch die O2 my Prepaid Data Packs1 werden mit mehr Highspeed-Datenvolumen zum gleichen Preis ausgestattet. Sollte Prepaid-Kunden doch einmal das Datenvolumen ausgehen, können sie weitere LTE-GBs dazu buchen: