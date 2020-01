iPhone-Konzepte gibt es zwar nicht ganz so viele wie Sand am Meer, im Laufe der Jahre sind uns jedoch allerhand Design-Konzepte über den Weg gelaufen. Dies nimmt am heutigen Tag seine Fortsetzung.

Konzept: iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max

Wir gehen davon aus, dass Apple im Herbst dieses Jahres insgesamt vier neue iPhone-Modelle auf den Markt bringen wird. Zwei dieser Modelle könnten auf die Namen iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max hören. Wie diese beiden Modelle aussehen könnten, zeigt sich im eingebundenen Video.

Um es vorweg zu sagen, wir gehen nicht davon aus, dass iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max so aussehen, wie hier gezeigt. Von Grund-Design her könnte es durchaus so sein, aber ein paar markante Unterschiede wird es – zumindest unserer Einschätzung zufolge – allerdings geben.

Aktuell rechnen wir damit, dass Apple auch beim iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max weiterhin auf eine Displayaussparung für die Face ID Kamera setzen wird. Hier im Konzept wurde die TrueDepth-Kamera hingegeben in einem dünnen Displayrahmen untergebracht. Auch gehen wir nicht davon aus, dass Apple in diesem Jahr einen Fingerabdrucksensor ins Display integriert. Weiter wird es höchstwahrscheinlich einen kleinen „Kamerabuckel“ auf der Rückseite geben. In diesem Konzept scheint die Kamera bündig mit der Gehäuserückseite. Zudem rechnen wir weiterhin damit, dass iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max über einen Lightning-Port verfügen. In den kommenden Jahren könnte Apple auf diesen verzichten.

Ein 6,1 Zoll bzw. 6,7 Zoll Display, 120Hz Bildwiederholungsrate, 5G-Chip, 6GB RAM, Quad-Kamera mit 3D-Sensor und neue Farb-Optionen halten wir hingegen für wahrscheinlich.