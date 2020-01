iOS 13 ist mittlerweile auf 70 Prozent aller iPhones installiert. Betrachtet man nur die iPhone-Modelle, die in den letzten vier Jahren auf den Markt gekommen sind, so liegt der Wert sogar bei 77 Prozent.

Die letzten Wasserstandsmeldung von Apple zur iOS-Adaption liegt schon ein paar Monate zurück. Zuletzt gab Apple Mitte Oktober bekannt, wie gut sich iOS 13 verbreitet. Zum damaligen Zeitpunkt waren es 50 Prozent bzw. 55 Prozent.

Nun gibt es frische Zahlen im Apple Dev Center. iOS 13 ist auf 70 Prozent aller iPhones installiert. iOS 12 kommt auf 23 Prozent und frühere iOS-Versionen sind für 7 Prozent verantwortlich. Betrachtet man allerdings nur die iPhones, die in den letzten vier Jahren auf den Markt gekommen sind, so schafft es iOS 13 auf 77 Prozent der Geräte. iOS 12 zeichnet für 17 Prozent verantwortlich und 6 Prozent entfallen auf ältere Versionen. Mit den genannten Zahlen, die übrigens am 27. Januar 2020 durch Zugriffe auf den App Store erhoben wurden, liegt Apple in etwas auf deM Niveau von iOS 12 im vergangenen Jahr. iOS 12 war im Januar auf 78 Prozent aller Geräte installiert.

Erstmals informiert Apple auch einzeln über die iPadOS- bzw. iOS-Verbreitung beim iPad. iPadOS 13 ist auf 57 Prozent aller iPads installiert. iOS 12 schafft es auf 27 Prozent und frühere iOS-Versionen sind für 16 Prozent der Geräte verantwortlich. Betrachtet man nur die iPads, die in den letzten vier Jahren auf den Markt gekommen sind, so kann iPadOS 13 79 Prozent für sich verbuchen. iOS 12 kommt auf 19 Prozent und ältere Versionen sind für 2 Prozent verantwortlich.