Neben den Rekordumsätzen des vergangenen Quartals kann Apple auch in Bezug auf den iOS Marktanteil auf ein besonders erfolgreiches Quartal zurückblicken. So berichtet das Marktforschungsunternehmen Kantar, dass sich der Marktanteil von iOS im vergangenen Quartal in jedem einzelnen der Schlüsselmärkte gesteigert hat.

Verbesserung in allen Schlüsselmärkten

Die Marktanteilgewinne auf dem Smartphone-Markt reichten von 1,6 Punkten in den fünf größten EU-Märkten bis zu 5,8 Punkten in Japan. Apple war ein gewisses Risiko eingegangen und hat den Einstiegspreis für das iPhone mit dem iPhone 11 gesenkt. Das hat sich mit einem Marktanteilgewinn in allen wichtigen Regionen weltweit bezahlt gemacht.

Kantar meldete im Jahresvergleich eine Verbesserung für die USA, China, Australien, Japan und die EU5 (bestehend aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien):

USA: +4,4 Punkte auf 47,2 Prozent

China: +1,8 Punkte auf 21,4 Prozent

Australien: +3 Punkte auf 43,7 Prozent

Japan: +5,8 Punkte auf 52,5 Prozent

EU5: +1,6 Punkte auf 24,3 Prozent

Während viele Analysten davon überzeugt sind, dass Apples Service-Geschäft für das Unternehmen der wichtigste Wachstumsmotor ist, trägt die Hardware weiterhin den größten Teil des Umsatzes und des Gewinns bei. Dabei treibt Apple laut dem Bericht derzeit seine größte und überzeugendste Produktpalette seit Jahren voran.

Kantar gibt an, dass das Einstiegsmodell iPhone 11 ein „phänomenaler“ Erfolg ist. So konnte das iPhone 11 sogar den bereits respektablen Start des iPhone XR deutlich übertrumpfen: