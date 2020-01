Bei o2 stehen dieser Tage zahlreiche Neuerung an. Zunächst einmal hat der Mobilfunkanbieter neue Unlimited Tarif vorgestellt und bei den o2 Free Tarifen das Datenvolumen verdoppelt. Auch neue o2 My Prepaid-Tarife wurden vorgestellt. Nun kündigt o2 eine neue Amazon Music Option für Kunden an.

Amazon Music für o2 Kunden

o2 bietet als erster Netzbetreiber in Deutschland seinen Kunden ausgewählte Dienste von Amazon an. Ab 4. Februar 2020 können Neu- wie Bestandskunden Amazon Music Unlimited genießen: o2 Kunden erhalten zu einem attraktiven Preis unbegrenzten Zugang zu mehr als 50 Millionen Songs, beliebten Hörspielen, können live alle Spiele der Bundesliga per Audio verfolgen sowie ihre Lieblingssongs downloaden und so unterwegs ohne Internetverbindung nutzen. Zeitgleich starten die neuen o2 Free Tarife: Der o2 Free Unlimited Basic bietet endloses Surfen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2 Mbit/s und dies schon für 29,99 Euro im Monat.

o2 bietet Neu- wie Bestandskunden, die über einen Postpaid-Vertrag verfügen, zwei zubuchbare Amazon Music Unlimited-Pakete:

Das Flex-Angebot für Amazon Music Unlimited ist monatlich kündbar und kostet in den ersten 6 Monaten monatlich 4,99 Euro, danach 9,99 Euro monatlich.

Entscheidet sich der Kunde im Rahmen eines Neuabschlusses oder einer Vertragsverlängerung für eine Laufzeit von 24 Monaten, erhält er neben denselben attraktiven monatlichen Konditionen den intelligenten Lautsprecher Echo Dot als Gratiszugabe.

Über Amazon Music

Amazon Music definiert das Musikhören neu und bietet seinen Mitgliedern Millionen von Songs, tausende kuratierte Playlists und Radiosender, exklusive Amazon Original-Hörspiele und alle Pflichtspiele der Bundesliga und 2. Bundesliga live – ganz einfach per Sprachsteuerung und ohne Werbeunterbrechungen. Prime-Mitglieder erhalten mit Amazon Music Zugriff auf mehr als 2 Millionen Songs – werbefrei und ohne Zusatzkosten. Der Premiumdienst Amazon Music Unlimited enthält mehr als 50 Millionen Songs sowie die aktuellsten Neuerscheinungen. Amazon Music ist online und offline auf iOS- und Android-Geräten, PC, Mac, Echo und Alexa-fähigen Geräten wie beispielsweise FireTV verfügbar. Musik, Hörspiele und Spitzen-Fußball zu genießen war noch nie so intuitiv und einfach.