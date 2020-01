Nachdem Apple bereits mit Hilfe von mehreren Künstlern den Apple Store Besuchern beigebracht hat, wie man einen Song in GarageBand neu arrangieren kann, geht der Remix-Kurs nun in die nächste Runde. Dieses Mal wird Sänger Khalid das Music Lab von Apple übernehmen.

Music Lab: Remix Khalid

Apple Store Besucher werden ab dem 29. Januar mit dem Khalid Song „Know Your Worth“ experimentieren können, um zu erfahren, was beim Erstellen eines Songs wichtig ist. Dabei steht ein Remix des Songs im Mittelpunkt, den die Teilnehmer mit der Anleitung von Khalid und den Apple Store Mitarbeitern erstellen. Der Superstar ist zwar nicht persönlich vor Ort, dafür bietet Apple jedoch ein Video, in dem der Sänger erklärt wie „Know Your Worth“ aufgebaut ist und was man beim remixen beachten sollte. Für den Remix kommt GarageBand für das iPhone zum Einsatz. Die „Today at Apple“-Session ist natürlich wieder kostenlos und stellt das erste Music Lab für 2020 dar. Weitere Kurse sollen folgen.

Apple und Khalid haben eine lange Geschichte von Musikpartnerschaften. Der Sänger war bereits des Öfteren in Beats 1 zu Gast und war auch in einem Memoji-Werbespot zu sehen. Da passt es natürlich auch, dass Khalids neuer Song “Know Your Worth” am 4. Februar veröffentlicht wird.

Apple gibt weiter Vollgas, um „Today at Apple“ neuen Schwung zu verpassen. Ziel ist es, ein jüngeres Publikum anzusprechen und die Nutzer von der kreativen Arbeit mit Apple-Hardware zu begeistern. Die neue Session “Music Lab: Remix Khalid“ wird auf der „Today at Apple“-Webseite noch nicht gelistet, sollte jedoch bald verfügbar sein. (via 9to5Mac)