Wie Variety berichtet, ist Apple im Begriff einen Serienauftrag für eine neue Produktion mit Rose Byrne in der Hauptrolle zu erteilen. Die Serie mit dem Titel „Physical“ spielt in einer südkalifornischen Strandgemeinde aus den 1980er Jahren und soll sowohl dramatische als auch komische Elemente bieten. „Physical“ folgt einer Frau (Byrne), die aus ihrem trüben Leben ausbrechen will. Überraschend wird ihr diese Chance über die Welt der Aerobic gegeben.

Physical

Mit „Physical“ hat Apple eine Serie in Arbeit, die sich am ehesten in das Drama-Genre einordnen lässt. Aufgelockert mit einigen Comedy-Einlagen, könnte „Physical“ durchaus eine sehenswerte Geschichte erzählen. Die Idee einer Hausfrau, die dank Aerobic aus ihrer langweiligen Welt ausbricht – das ganze platziert in den 80ern – versprüht zumindest einen gewissen Charme. Viel mehr ist zu der Handlung jedoch noch nicht bekannt. Wir dürfen somit gespannt sein.

Hauptdarstellerin Rose Byrne hat in den letzten Jahren vor allem beim Film gearbeitet und zeigt sich für Hauptrollen in Projekten wie „Brautalarm“, „Spy“, „Plötzlich Familie“ und „Bad Neighbors“ verantwortlich. Fernab der Familien-Komödien konnte man sie auch im „X-Men“-Franchise antreffen. Als Nächstes wird sie in der FX-Dramaserie „Mrs. America“ in der Rolle der Gloria Steinem zu sehen sein.

„Physical“ stammt von Annie Weisman, die als Autorin, ausführende Produzentin und Showrunnerin fungieren wird. Alex Cunningham wird außerdem zusammen mit Marty Adelstein und Becky Clements von den Tomorrow Studios als ausführender Produzent auftreten. Dabei werden die Tomorrow Studios in Apples Auftrag produzieren.