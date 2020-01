Ein aktueller Bericht von The Athletic deutet darauf hin, dass Apple TV+ die zukünftige Heimat von NFL Sunday Ticket sein könnte. Dies folgt auf einem Bericht aus dem 2016, in dem es hieß, dass Apple in Verhandlungen war, um die Rechte an Thursday Night Football zu erwerben. Schlussendlich erhielt Apple damals die Rechte allerdings nicht.

American Football ist dieser Tage in aller Munde. Am kommenden Sonntag findet der Superbowl statt und thematisch passend taucht nun ein Bericht auf, dass Apple Interesse daran zeigt, das NFL Sunday Ticket über Apple TV+ anzubieten.

Derzeit besitzt DirecTV die Rechte an dem NFL-Sonntagspaket, allerdings läuft das Lizenzabkommen im Laufe dieses Jahres aus. Laut The Athletic möchte DirecTV den Deal allerdings nicht verlängern da sich die Prioritäten der Muttergesellschaft AT&T verändern haben.

Nice tidbit in this @TheAthletic story by @KaplanSportsBiz ($) about the NFL regarding Apple possibly picking up the Sunday Ticket package in 2022. „It is no secret [NFL commissioner] Goodell and Apple CEO Tim Cook talk.“ https://t.co/EEDu68k3i7

Wie kommt Apple nun in Spiel? Aufgrund einer Vereinbarung mit dem aktuellen Partner darf die NFL derzeit nicht mit anderen Unternehmen über die Lizenz vereinbaren. Allerdings sei es ein offenes Geheimnis, dass NFL Commissioner Roger Goodell und Apple CEO Tim Cook in Gesprächen sind.

“The NFL has long been under pressure to open Sunday Ticket to more platforms than just satellite, and streaming it through Apple TV would solve that concern,” the report explains. Apple, Amazon, and others are said to be “in the mix” for Sunday afternoon, Sunday night, Monday, and Thursday night packages, as well as Sunday Ticket and RedZone.