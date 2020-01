Am kommenden Sonntag ist es soweit. Der Super Bowl LIV findet statt. Das Spiel wird m Hard Rock Stadium in Miami Gardens ausgetragen. In diesem Jahr stehen sich die Teams der Kansas City Chiefs und der San Francisco 49ers gegenüber. In der mit Spannung erwarteten Halbzeit-Show werden Jennifer Lopez und Shakira auftreten. Den Auftritt gibt des als visuelles Album auf Apple Music.

Wie Billboard berichtet, hat die NFL heute bekannt gegeben, dass die Musik-Auftritte kurz nach dem Spiel auf Apple Music, Spotify, YouTube Music und Co. als Stream zur Verfügung stehen werden.

Dies beinhaltet Videos von jeder Aufführung, die in einem „visuellen Album“ zur Verfügung gestellt werden:. Benutzer können das Album unter anderem bei iTunes kaufen und es auf „Apple Music“ streamen. Vorbestellungen und für das Super Bowl LIV Live-Album werden ab heute entgegen genommen.

Laut Brian Rolapp, Chief Media und Business Officer der NFL, wird die Show auch als Live-Audio-Album ohne Video erhältlich sein.

„With the abundance of technology in today’s world, it was extremely important to us that we are able to share the ground-breaking Super Bowl performances with our fans across the globe after they occur,“ said Brian Rolapp, evp and chief media & business officer.

„This visual and audio album is the first of its kind and will allow fans to experience the greatness of the artists’ performance on Super Bowl Sunday at their fingertips and across multiple platforms anytime they choose so.“