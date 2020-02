Das neue Anker Ladekabel „Anker Powerline Play 180“, welches sowohl in der Lightning- als auch USB-C Version vorliegt, richtet sich in erster Linie an Gamer, kann aber natürlich auch von jedem anderen Anwender genutzt werden.

Anker Powerline Play 180 ist da

Anker hat ein neues Ladekabel namens „Powerline Play 180“ vorgestellt und auf den Markt gebracht. Diejenigen unter euch, die gerne ausgiebig und längere Zeit am Stück am iPhone zocken, werden es vielleicht kennen. Der Akku kann sich verhältnismäßig schnell leer saugen. Von daher verwenden viele Nutzer ihr iPhone direkt mit einem Ladekabel. Im Querformat, kann ein „normales“ Ladekabel jedoch nerven.

An dieser Stelle setzt das Anker Powerline Play 180 an. Der 180-Grad Winkelstecker in Kombinaten mit dem flachen Kabel soll dafür sorgen, dass ihr euer iPhone beim Zocken bequem in der Hand halten könnt. Dabei soll das Kabel problemlos 5.000 Biegungen überstehen. Zudem ist die Rede von über 10.000 Einsteckvorgängen, die dem USB-C bzw. Lightning-Kabel nichts ausmachen.

Sowohl die USB-C als auch die Lightning-Variante sind ab sofort zum Preis von 12,99 Euro bzw. 15,99 Euro erhältlich.