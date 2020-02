Apple ist bekanntlich für kreative Werbe-Ideen immer offen, dabei wird auch die eigene Webseite nicht verschont. So tummeln sich plötzlich bekannte Charaktere aus der Apple Arcade Welt auf Apple.com.

Apple Arcade

Die Startseite von Apples offizieller Webseite wurde am Sonntag in eine witzige Promotion für Apple Arcade verwandelt. Neben den vertrauten Produktaufnahmen tummeln sich nun auch Sonic, Frogger und Co. auf der Homepage.

Die Werbung wurde sympathisch eingesetzt und sollte den einen oder anderen Besucher neugierig machen. Während der Held aus Oceanhorn bevorzugt Musik über seine AirPods hört, hat Pac-Man eine Vorliebe für das Kleingedruckte entdeckt. Sonic dreht derweil seine Runden um das MacBook Pro.

Apple Arcade ermöglicht es Spiele über alle Apple-Plattformen hinweg zu spielen. Nach Ablauf des kostenlosen einmonatigen Probeabos bietet Apple Arcade für 4,99 Euro pro Monat unbegrenzten Zugriff für bis zu sechs Familienmitglieder auf den gesamten Katalog von über 100 neuen, exklusiven Spielen, die auf iPhone, iPad, iPod touch, Mac und Apple TV spielbar sind. Entscheidet ihr euch für das Jahresabo, zahlt ihr insgesamt nur 49,99 Euro.

Zwei neue Apple Arcade Videos

Parallel dazu hat Apple heute zwei neue Apple Arcade Trailer veröffentlicht, auf die wir euch natürlich auch aufmerksam machen möchten.