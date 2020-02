Apple bietet ab sofort eine Vor-Ort-Reparaturoption für Kunden in ausgewählten Städten an, die Probleme mit ihren Apple-Geräten haben, jedoch keine Reparaturwerkstatt oder einen Apple Store aufsuchen können.

Apple bietet „Vor Ort Reparatur“ in ausgewählten Städten an

Auch wenn das Netz an Apple Stores und Apple Authorized Services Providers – insbesondere in den USA – schon sehr gut ist, gibt es natürlich auch zahlreiche Städte, in denen ein entsprechender Service nicht angeboten wird.

Um die Servicequalität weiter zu verbessern, bietet Apple ab sofort in ausgewählten Städten eine „Vor Ort Reparatur“ an. Die Reparaturoption „Vor Ort“ wird über den Apple Authorized Service Provider Go Tech Services gewährleistet, der verspricht, das betroffene Gerät zu Hause oder im Büro zu reparieren.

Vor-Ort-Reparaturen von Go Tech Services sind aktuell ausschließlich in San Francisco, Los Angeles, New York, Chicago, Houston und Dallas verfügbar. Bei der Auswahl einer Reparaturoption in einer dieser Städte kann Go Tech Services als einer der Reparaturanbieter ausgewählt werden.

Wenn sich Kunden für diese Option entscheiden, wird darauf hingewiesen, dass zusätzlich zu den Standardreparaturkosten des Anbieters möglicherweise eine Vor-Ort-Gebühr erhoben wird. Die Support-Website von Apple leitet den Anwender zur Website von Go Tech Services weiter, auf der ein Termin vereinbart werden kann.

Bisher bot Apple eine „Vor Ort Reparatur“ ausschließlich für Geschäftskunden an. Nun gibt es diesen Service – wenn auch örtlich stark beschränkt – auch für Privatkunden. (via Macrumors)