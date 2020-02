Saturn startet am heutigen Sonntag eine groß angelegte Rabatt-Aktion. Unter dem Motto „Die Goldenen 2020er“ stehen insgesamt 40 Beststeller im Fokus. Für jeden Schnäppchenjäger sollte das passende Produkt dabei sein. Hier findet ihr eine Übersicht aller teilnehmender Produkte.

„Jahrhundertpreis“: Saturn startet neue Rabatt-Aktion

Das Jahrhundert wird endlich erwachsen – und bei Saturn wird’s zum Feiern günstig! Sichert euch jetzt bis zum 16.02. einen (oder mehrere) von Saturns 40 kultigen und attraktiven Bestseller zum Jahrhundertpreis. Das Ganze ist ab einem Warenkorbwert von 100 Euro versandkostenfrei.

Spart Sie mit Stil und feiert mit Saturn die goldenen 2020er. Saturn unterteilt die Aktion in die sechs Rubriken: Computer & Tablet, Smartphone, TV & Audio, Foto, Haushalt & Garten sowie Gaming.

Blickt man auf die 40 Produkte, so kann man in der Tat ein paar wirkliche Kracher entdecken. Dabei sind ein paar namhafte Hersteller vertreten. Das iPhone XR 64GB gibt e in verschiedenen Farben zum Preis von nur 629 Euro, das aktuelle 10,5 Zoll iPadAir 64GB bietet Saturn vorübergehend zum Preis von nur 469 Euro an.

Spannend ist zum Beispiel auch der Dyson V11 Absolute zum Preis von nur 479. Für die Sony Playstation 4 Pro 1TB werden nur 249 Euro fällig und für das Sony Alpha 5000 Kit zahlt ihr nur 399 Euro. Aber auch viele andere Hersteller, wie z.B. Nintendo, Bose, LG, Samsung oder Bosch sind vertreten