Apple erweitert sein Streaming-Programm stetig. Nachdem zuletzt insbesondere Little America bei den Zuschauern und Kritikern gut angekommen war, steht mit „Mythic Quest“ die nächste vielversprechende Apple TV+ Serie in den Startlöchern. Kurz vor dem Start am 7. Februar rührt Apple noch mal die Werbetrommel und veröffentlicht einen „First Look“ auf das wohl chaotischste Entwicklerstudio der Spielebranche.

Mythic Quest: Raven’s Banquet – First Look

Die von Ubisoft und Lionsgate produzierte Comedy-Serie erzählt zunächst in neun halbstündigen Episoden (eine 2. Staffel ist schon bestellt) die Geschichte eines fiktiven Game-Studios. Wir begleiten in „Mythic Quest“ Rob McElhenney (It’s Always Sunny in Philadelphia), der den exzentrischen Creative Director Ian Grimm spielt. Sein Unternehmen zeigt sich für das erfolgreichste MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) aller Zeiten verantwortlich, für das bald ein Add-on erscheinen soll.

Kurz vor der bisher größten Erweiterung des Spiels kann natürlich viel schiefgehen – insbesondere, wenn der Chef gerade auf einen Ego-Höhenflug ist. Derweil versuchen die Angestellten die Software-Schmiede in Schwung zu halten. Zum weiteren Hauptcast zählen F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch und Jessie Ennis.

In dem frisch veröffentlichten Video zur Serie erhalten wir einen kompakten Eindruck zum alltäglichen Wahnsinn der Spiele-Industrie. Dabei berichten die Schauspieler, was die Serie zu bieten hat und warum die gemeinsame Arbeit ein so großer Spaß war.

McElhenney übernimmt nicht nur die Hauptrolle der Serie, sondern zeigt sich auch als Executive Producer neben Charlie Day verantwortlich. „Mythic Quest: Raven’s Banquet“ verspricht einen witzigen Blick auf das Videospiel-Business, wobei sich die Serie selber nicht allzu ernst nimmt. Dennoch hat man dank Ubisoft einen „Insider“ mit an Bord, der für einige witzige Anekdoten sorgen dürfte.