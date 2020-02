Als Apple seine erste Smartwatch vorstellte, war man besonders Stolz auf die Digital Crown. Die von klassischen Uhren inspirierte Krone war weitaus mehr als ein einfaches Hilfsmittel, mit dem man die Uhrzeit einstellt. Von Siri-Funktionen, über das Zoomen in Bildern, bis hin zu einer „Zeitreise“ im Kalender, erfolgte ein großer Teil der Bedienung über die neue Krone. Nun denkt das Unternehmen anscheinend über eine Alternative nach. So beschreibt ein von AppleInsider entdecktes Patent einen flachen Ersatz für die Digital Crown.

Optischer Sensor statt digitaler Krone

Obwohl Apple in den letzten Jahren die Apple Watch stetig weiterentwickeln konnte, hatte sich das Unternehmen nur zurückhaltend um die Digital Crown gekümmert. Sieht man einmal von dem mit der Series 4 eingeführten haptischen Feedback ab, hat sich an der Digital Crown nicht viel verändert. Das könnte sich jedoch bald ändern, wie ein Patent von Apple andeutet.

In der Patentschrift beschreibt Apple eine neuen optischen Sensor, der Nutzereingaben registrieren kann. Dieser schneidet bündig mit dem Gehäuse ab. Im Vergleich zur aktuellen Krone würde die neue Variante einige Vorteile bieten, wie Apple erklärt.

Zum einen würde eine Digital Crown mit Touch-Oberfläche im Inneren der Smartwatch weniger Platz benötigen. Über die Touch-Oberfläche könnten einfache Gesten umgesetzt werden, wie beispielsweise das altbekannte Hoch- und Runterscrollen. Zudem würde die flache Bauweise eine deutlich kleinere Angriffsfläche für Schäden bieten, falls die Uhr hinfallen sollte. Weiterhin könnten in dem Bauteil gleich mehrere Sensoren untergebracht werden. Biometrische-, Licht- oder Temperatur-Sensoren sind hierbei nur einige der Vorschläge.

Obwohl das Vorhandensein eines Patents auf ein Interesse in dem entsprechenden Forschungs- und Entwicklungsbereich hindeutet, garantiert dieses nicht, dass die beschriebenen Konzepte tatsächlich Verwendung finden. In diesem Fall würde es uns jedoch nicht überraschen, wenn Apple bereits an einem Prototyp arbeitet. Insbesondere die Idee, mehrere Sensoren in der neuen Krone unterzubringen, sollte nach Apples Geschmack sein. Wir haben bereits viele Patent-Ideen gesehen, die dieses Konzept unterstützen würden, wie beispielsweise die „Apple Watch gegen Sonnenbrand“.