Das diesjährige iPhone-Lineup ist in der Gerüchteküche derzeit das wohl meist diskutierte Thema. Neben einem neuen 4,7 Zoll iPhone (9 oder SE 2), welches für das Frühjahr erwartet wird, gehen wir aktuell von vier weiteren Modellen (iPhone 12) im Herbst aus. Mac Otakara hat nun einen Schwung 3D-gedruckter iPhone 12 Mockups unter die Lupe genommen und zeigt diese in einem Video.

iPhone 12 im Größenvergleich

Basierend auf den neuesten Informationen von Apple-Analyst Ming-Chi Kuo wird die Produktreihe „iPhone 12“ aus einem 5,4 Zoll OLED-iPhone, zwei 6,1 Zoll OLED-Modellen (mit unterschiedlichen Kameraspezifikationen) und einem 6,7 Zoll OLED-iPhone bestehen.

Mac Otakara hat sich nun drei Dummy-Modelle der neuen iPhone-Generation vorgenommen und diese vermessen, dabei entsprechen die Abmessungen nicht ganz den letzten Gerüchten. Die Modelle verfügen über ein 5,3 Zoll, ein 5,9 Zoll und ein 6,4 Zoll Display. Alle Mockups sind etwa 7,4 mm dick, also ungefähr so dick wie das iPhone 8 und etwas dünner als das iPhone 11 Pro bzw. das iPhone 11. Der Bericht stellt auch fest, dass sich die Lautsprecherkonfiguration an der Unterseite aller drei Geräte geändert hat.

Es ist nicht bekannt, wie originalgetreu diese Mockups sind. Zu bedenken ist, dass wir es hier womöglich „nur“ mit von Fans hergestellten Mockups zu tun haben, die nicht auf durchgesickerten CAD-Plänen oder etwas „Offiziellerem“ basieren. Die Modelle bieten jedoch zumindest einen halbwegs vernünftigen physischen Vergleich der gemutmaßten iPhone-Größen. Bei der Gelegenheit erhalten wir auch einen Vergleich mit dem iPhone 11.