Update 03.02.2020: Die MacTrade Rabatt-Aktion endet übermorgen. Kunden, die Interesse an den bis zu 300 Euro Rabatt haben, sollten zeitnah zuschlagen. (/Update Ende)

Der autorisierte Apple Händler MacTrade hat sich dazu entschlossen, seinen Wintersale bzw. seinen Winter-Schluss-Verkauf (WSV) um wenige Tage bis zum 05.02.2020 zu verlängert. Dies beutet euch die Möglichkeit, noch ein paar zusätzliche Tage von einem Rabatt in Höhe von bis zu 300 Euro bei Kauf eines MacBook Air, MacBook Pro, iMac und iMac Pro zu profitieren.

Bis zu 300 Euro Rabatt auf Macs

MacTrade hat den WSV verlängert. Noch wenige Tage erhaltet ihr bis zu 300 Euro Rabatt beim Kauf eines Macs bei MacTrade. Die Aktion läuft bis zum 05. Februar 2020 bzw. solange der Vorrat reicht.

Denk ihr derzeit über die Anschaffung eines neuen Macs nach? Dann können wir euch nur ermutigen, einen Blick in den MacTrade Online Store zu werfen. Der Apple autorisierte Händler feiert den „MacTrade Wintersale“ und dreht kräftig an der Preisschraube. In Abhängig vom Wert des Macs sowie der Zahlungsart spart ihr bis zu 300 Euro.

Natürlich haben wir euch ein Beispiel für euch parat. Für das 13 Zoll MacBook Pro mit 1,4GHz Quad-Core Intel Core i5 Prozessor, Intel Iris Plus Graphics 645, 8GB Kam, 128GB SSD, Touch Bar, Touch ID und einiges mehr erhaltet ihr bei MacTrade einen Sofort-Rabatt von 125 Euro, so dass ihr für das Gerät nur 1242 Euro bezahlt. Da der Grundpreis bei MacTrade niedriger ist als bei Apple, spart ihr sogar stolze 257 Euro. (Apple Online Store: 1499 Euro). Die Eingabe eines MacTrade Gutscheins ist nicht erforderlich.

Apple Education Rabatt: 5 Prozent zusätzlich sparen

Die oben vorgestellte Rabatt-Aktion kann sich in jedem Fall sehen lassen. Diese wird noch einmal ein Stück spannender, wenn ihr Student, Lehrer, Dozent, Schüler etc. seid. Diese Personengruppe erhält zusätzlich 5 Prozent Apple Bildungsrabatt.

Wir haben in den letzten Jahren bereits das ein oder andre Mal bei MacTrade bestellt. Ihr erhaltet ein Top-Gerät zu einem Top-Preis. Der Versand kann mal einen Tag länger dauern. Dies ist bei dem Rabatt allerdings erträglich.