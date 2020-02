Update: Media Markt hat die Aktion bis 09:00 Uhr verlängert. Somit habt ihr noch etwas Zeit, um euch die passenden Schnäppchen zu sichern. (/Update Ende)

Seid ihr noch wach? Dann haben wir gute Nachrichten für euch? In der heutigen Nacht findet das Super Bowl Finale zwischen den Kansas City Chiefs und dem San Francisco 49ers statt. Erfreulicherweise bietet euch Media Markt in der Zeit von 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr 19 Prozent auf alles an. Zudem profitiert ihr von der 0 Prozent Finanzierung.

Media Markt: 19 Prozent auf Alles + 0 Prozent Finanzierung

Wenn das Sportevent des Jahres bei seinen Fans hierzulande für eine schlaflose Nacht sorgt, bietet euch Media Markt ein echtes Highlight zum Wachbleiben an. Denn nur in der Nacht von Sonntag auf Montag von 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr und nur online gibt’s 19 Prozent Rabatt auf ALLES. Ein Fest für jeden Schnäppchenjäger!

Genau genommen heißt es

Am 03.02.2020 erhalten Käufer auf mediamarkt.de zwischen 4:00 und 5:00 Uhr auf Ware, die mit „Online auf Lager“ angezeigt wird, einen Nachlass in Höhe von 19% auf den zu zahlenden Endpreis des Produkts. Onlinebestellungen mit Marktabholung/-bezahlung ausgeschlossen. Aktion nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Von der Aktion ausgenommen sind sämtliche Download-/Content-/GamingCards, Geschenkkarten, Prepaidservices/-karten, Vorbesteller, Bücher, E-Books, Zusatzgarantien, Lieferservice, Vermietung der Produkte, Verträge mit Drittanbietern, Reparaturdienstleistungen, Fotoservice, Lebensmittel sowie Tchibo Cafissimo Kapseln.

0 Prozent Finanzierung

Neben der 19 Prozent Rabatt-Aktion können Kunden von der 0 Prozent Finanzierung profitieren. Es heißt

0% effekt. Jahreszins. Bis zu 12 Monate Laufzeit. Ab einer Finanzierungssumme von 100 €. Monatliche Mindestrate 10 €. Vermittlung erfolgt ausschließlich für unseren Finanzierungspartner: BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Schwanthalerstr. 31, 80336 München – Alle Preise in Euro und inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Ihr seht: Media Markt bietet euch in der heutigen Nacht zwei Argument an, um zuzugreifen. Auf der einen Seite erhaltet ihr 19 Prozent Rabatt auf ALLES. Und auf der anderen Seite profitiert ihr von der 0 Prozent Finanzierung.