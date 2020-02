Ende letzten Monats präsentierte die Deutsche Telekom neue Prepaid-Tarife. Dies sind ab sofort buchbar. MagentaMobil Prepaid bietet ab sofort mehr Datenvolumen für alle Tarife. Mit dem MAX-Tarif ist auch unbegrenztes Surfen mit Prepaid möglich.

Neue Telekom Mobil Prepaid sind da

Ab sofort sind die neuen Telekom Mobil Prepaid Tarife buchbar. Dabei entscheidet ihr euch zwischen den Tarifen MagentaMobil Prepaid S, MagentaMobil Prepaid M, MagentaMobil Prepaid L, MagentaMobil Prepaid XL und MagentaMobil Prepaid Max.

Die Telekom erhöht die Freiminuten in andere deutsche Netze im M-Tarif auf 200 Minuten und im L-Tarif auf 300 Minuten. Im XL- und Max-Tarif erhaltet ihr eine Telefon-Flat in alle dt. Netze. Ein weiteres Highlight ist die Aufwertung der Tarifangebote mit zusätzlichem Datenvolumen. So stehen euch im M-Tarif 2GB, im L-Tarif 3GB und im XL-Tarif 5GB Highspeed-Volumen zur Verfügung. In der Max-Variante erhaltet ihr unbegrenztes Datenvolumen.

Dabei öffnet die Telekom das 5G-Netz auch für ihre Prepaid-Kunden (ab dem Tarif M). Die ersten 12 Wochen ist die 5G-Option kostenlos. Anschließend werden in den Tarifen M, L und XL 3 Euro pro 4 Wochen fällig. Im MAX-Tarif ist 5G dauerhaft kostenlos.