Ein neuer Kalendermonat bedeutet auch, dass die Deutsche Telekom neue StreamOn-Partner aufnimmt. Dieses Mal sind es 5 neue Partner. Darüberhinaus hält das Bonner Unternehmen auch im Februar 2020 wieder ein Geschenk für Kunden bereit.

Telekom schenkt Kunden 500MB LTE-Highspeed-Volumen

Für alle Mobilfunkkunden gibt es im laufenden Monat Februar 500 LTE-Highspeed-Volumen geschenkt. Nachdem es in den letzten beiden Monaten ein Geschenk über 1GB gab, erhalten Mobilfunkkunden in diesem Monat – wie zuvor angekündigt – wieder 500MB. Wie dem auch sei, wir nehmen das Geschenk gerne an.

Der Weg zu den 500MB führt über die MeinMagenta App. Diese müsst ihr aufrufen und euch einloggen. Unter der Anzeige zu eurem bisher verbrauchtes Datenvolumen bzw. dem Datenvolumen, welches euch für den laufenden Monat noch zur Verfügung steht, seht ihr den Hinweis auf die 500MB.

5 neue StreamOn-Partner mit dabei

Im Februar begrüßt die Telekom 5 neue StreamOn-Partner. In erster Linie sind dies Lokalradios:

Hellweg Radio

Radio MK

Radio Lippewelle

Radio Kiepenkerl

Football was my first love

In den letzten Monat ist die Anzahl der Neuankömmlinge weniger geworden. Dies liegt unter anderem daran, dass schon 400 Partner an Bord sind. Einzig und allein Apple TV bzw. Apple TV+ vermissen wir noch. Apple Music ist hingegen von Anfang an vertreten.