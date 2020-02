Da Apple selbst keine offiziellen Zahlen zu Apple TV+ vorliegt und lediglich davon spricht, dass die Plattform für Eigenproduktionen fulminant gestartet ist, ist es schwer einzuschätzen, wieviele Abonnenten Apple TV+ tatsächlich verzeichnet. Zumindest ein Analyst ist verhältnismäßig pessimistisch.

Zunächst einmal kann jeder Apple Kunde den Videostreaming-Dienst Apple TVs 7-Tage kostenlos ausprobieren. Kunden, die seit dem 10. September ein neues iPhone, iPad, einen Mac oder Apple TV gekauft haben, haben einen grundsätzlichen Anspruch auf eine kostenlose 1-jährige Testphase. Wir haben diese zum Beispiel direkt am 01. November 2019 zum Start von Apple TV+ aktiviert.

Analyst Toni Sacconagh geht davon aus, dass weniger als 10 Prozent der berechtigen Nutzer, ihre 1-jährigen kostenlose Testphase aktiviert haben. Alles in allem soll Apple TV+ auf weniger als 10 Millionen Abonnenten blicken.

Less than 10% of Apple (AAPL) customers eligible for 12-month free trials of the company’s Apple TV+ streaming video service have taken the offer, a Wall Street analyst said Monday.

Bernstein analyst Toni Sacconaghi estimates that under 10 million Apple customers have accepted the free trial offer. He calls that a „surprisingly low take rate.“

Apple customers are eligible for one year of free service to Apple TV+ if they bought a new iPhone, iPad, Mac computer, iPod Touch or Apple TV set-top box after Sept. 10. Other customers pay $4.99 a month for the service.

Apple did not respond to a request for comment on the Bernstein report.