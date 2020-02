AVM hat bekannt gegeben, dass die FRITZ!Box 6660 Cable ab sofort im Handel erhältlich ist. Mit der neuen FRITZ!Box 6660 Cable bringt AVM einen leistungsstarken, zukunftssicheren All-in-One-Router für den Kabelanschluss auf den Markt.

Im Mai 2019 vorgestellt, sollte die neue AVM FRITZ!Box 6660 Cable ursprünglich in der zweiten Jahreshälfte 2019 und en Verkaufsregalen stehen. Diesen Termin konnte AVM nicht ganz einhalten. Nun ist es jedoch soweit und die neue „Kabel-FRITZ!Box“ ist erhältlich.

AVM schreibt

Durch die Unterstützung des neuesten DOCSIS 3.1-Übertragungsstandards sind mit der FRITZ!Box 6660 Cable Gigabit-Geschwindigkeiten am Kabelanschluss möglich. Um diese hohen Geschwindigkeiten vom Anschluss an die Endgeräte im Heimnetz zu übertragen, setzt die FRITZ!Box auf den neuen Standard Wi-Fi 6 (WLAN AX). Dieser sorgt besonders bei gleichzeitiger Nutzung vieler Endgeräte im WLAN für einen hohen Datendurchsatz und eine stabile, schnelle Verbindung mit jedem einzelnen Klienten. Auch die Akkulaufzeiten von Smartphone & Co. profitieren vom neuen Wi-Fi 6. Intelligente Aufwachmechanismen stellen ein, wie lange die Geräte zwischen den Übertragungen „schlafen“ können. Die FRITZ!Box 6660 Cable hat außerdem innovative WLAN-Mesh-Funktionen an Bord. Damit verteilt die FRITZ!Box die Daten intelligent im gesamten FRITZ!-Heimnetz und optimiert die Leistung der verbundenen Klienten.

Dank des schnellen 2,5-Gigabit-LAN-Ports und den vier Gigabit-LAN-Anschlüssen profitieren auch per Kabel eingebundene Endgeräte von den hohen Geschwindigkeiten am Anschluss. Sowohl der neue WLAN-Standard Wi-Fi 6 als auch der mehrfache Gigabit-LAN-Port sind abwärtskompatibel. Die FRITZ!Box 6660 Cable verfügt außerdem über eine DECT-Basis-Station. Damit können Anwender Smart-Home-Geräte nutzen und mehrere Schnurlostelefone anschließen. Auch analoge Telefone oder Faxgeräte können durch die integrierte Telefonanlage an der neuen FRITZ!Box genutzt werden. Dank Mediaserver und NAS-Funktion ist die FRITZ!Box 6660 Cable die ideale Multimediazentrale. Anwender können so Bilder, Musik und Filme im gesamten Netzwerk zur Verfügung stellen oder per MyFRITZ!-Dienst auch von unterwegs auf die Dateien zugreifen. Regelmäßige Updates des Betriebssystems FRITZ!OS halten die FRITZ!Box auf einem aktuellen und sicheren Stand.