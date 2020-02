Vor wenigen Tagen haben wir euch auf die aktuelle Saturn Rabatt-Aktion „Jahrhundertpreis“ aufmerksam gemacht. Insgesamt 40 Produkte stehen dabei bis zum 16.02.2020 im Fokus. Auf das ein oder anderen Highlight werden wir euch im Rahmen der Aktion aufmerksam machen. So erhaltet ihr den BOSE Soundlink Mini II vorübergehend für nur 99 Euro.

BOSE Soundlink Mini II vorübergehend nur 99 Euro

Seitdem der BOSE Soundlink Mini (1. Generation) auf dem Markt ist, haben wir diesen Gebrauch (hier unser BOSE Soundlink Mini Test). Der Lautsprecher kommt zwar nicht täglich zum Einsatz, wenn er allerdings genutzt wird, so sind wir jedes Mal begeistert, wieviel Power aus einem so kleinen Lautsprecher kommt.

Vor einiger Zeit hat Bose den BOSE Soundlink Mini II auf den Markt gebracht und diesem im Vergleich zur 1. Generation punktuell verbessert. Genau diese 2. Generation steht vorübergehend bei Saturn im Fokus. Wie es scheint, hat sich Amazon ebenfalls dieses Lautsprechers angenommen und ist preislich nachgezogen.

Bose bewirbt den BOSE Soundlink Mini II mit einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden. Die Kopplung erfolgt per Bluetooth. Alternativ könnt ihr den Lautsprecher per Klinkenanschluss verbinden. Aufgeladen wird der Bluetooth-Lautsprecher per USB-C.