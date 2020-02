Mitte Januar startet die Serie „Little America“ exklusiv auf Apple TV+. „Little America“, inspiriert von den wahren Geschichten im Epic Magazine, erzählt die lustigen, romantischen, emotionalen, inspirierenden und überraschenden Erlebnisse von Einwanderern in Amerika. Nun gibt es drei neue Clips, die einen näheren Einblick in die Serie bieten.

„Little America – Inside the Episode“

Zum Start der Serie stehen direkt alle acht Episoden zur Ansicht bereit. In drei Folgen gibt es nun einen näheren Einblick.

„Der Manager“ – Mit 12 Jahren muss Kabir lernen, ein Motel in Utah alleine zu führen, wenn seine Eltern nach Indien abgeschoben werden.

„The Jaguar“ – Marisol, eine undokumentierte Teenagerin aus Mexiko, navigiert mit Hilfe ihres Trainers durch die Welt des Wettkampfkürbisses, der sie dazu inspiriert, groß zu träumen – auf und neben dem Platz.

„The Cowboy“ – Iwegbuna, ein Wirtschaftsstudent aus einem kleinen Dorf in Nigeria, hat Mühe, sich an das Leben in Oklahoma anzupassen, aber er gewinnt Selbstvertrauen und eine Verbindung zu seiner Heimat, indem er Teil einer Kultur wird, die er als Kind am meisten bewunderte: Cowboys .