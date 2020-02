Auf die neuen o2 Free Tarife mit doppeltem Datenvolumen zum selben Preis haben wir euch bereits im Laufe des Tages aufmerksam gemacht. Darüberhinaus bringt o2 am heutigen Tag drei neue Unlimited Tarife an den Start. Diese können ab sofort gebucht werden.

Drei neue o2 Unlimited-Tarife

Als erster deutscher Netzbetreiber stellt o2 drei Unlimited-Tarife ins Zentrum seines Angebots. Bei o2 gibt es ab sofort mit 02 Unlimited Basic, Smart und Max für jeden Nutzertyp die passende Surf-Geschwindigkeit. Nutzer, die auf ihrem Smartphone E-Mails checken oder im World Wide Web recherchieren, Social-Media-Plattformen scannen, Fotos teilen, Musik oder Videos streamen, entscheiden sich für o2 Free Unlimited Basic.

Für 29,99 Euro im Monat bietet der Einsteiger-Tarif eine Datenflatrate mit einer Surf-Geschwindigkeit von bis zu 2 MBit/s. Allerdings kommt man in unseren Augen mit 2MBit/s schnell an seine Grenzen. Möchtet ihr euer Smartphone oder Tablet nutzen, um Live-TV-Inhalte oder Video-Content in HD-Qualität zu streamen, dann solltet ihr mindestens zum o2 Free Unlimited Smart greifen. Für monatliche 39,99 Euro surft ihr mit bis zu 10 MBit/s.

Benötigt ihr noch mehr Leistung, um zum Beispiel regelmäßig Hotspots für mehrere Endgeräte aufzumachen, seid ihr unterwegs auf superschnelle Up- und Downloads angewiesen oder habt ihr eine Vorliebe fürs Multiplayer-Gaming, dann greift zum o2 Free Unlimited Max. Für 49,99 Euro surft ihr mit einer Spitzensurf-Geschwindigkeit von bis zu 225 MBit/s. Alle o2 Free Unlimited-Tarife sind auch in der Flex-Variante verfügbar: Für einen Aufpreis von 5 Euro im Monat sind sie jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen zum Ende des Abrechnungszeitraums kündbar. Mit o2 Free Unlimited surfen Kunden nicht nur im Inland, sondern auch im EU-Ausland.

5G?

Entscheide ihr euch für o2 Free Unlimited Basic, so seid ihr im LTE-Netz von o2 unterwegs. Dies gilt grundsätzlich auch für die o2 Free Unlimited Smart und Max. Allerdings sind bei beiden zuletzt genannten Tarife auch „5G ready“.