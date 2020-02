Gerüchte, dass Apple an faltbaren Displays arbeitet, gibt es nicht erst seit Samsungs Vorstellung des Galaxy Fold. Bis Apple ein entsprechendes iPhone auf den Markt bringen wird, werden jedoch sicher noch einige Jahre vergehen. Das hindert Apple jedoch nicht daran, entsprechende Technologien zu schützen. So hat AppleInsider ein weiteres Patent entdeckt, das sich dem Thema annimmt.

Das faltbare iPhone

In den letzten Jahren haben wir bereits des Öfteren Patentanmeldungen von Apple gesehen, die sich der neuen Klapp-Handy-Generation widmen (z.B. hier und hier). Nachdem Samsung zuletzt unfreiwillig bewiesen hat, dass richtig falten gelernt sein will, beschreibt Apples Patentschrift nun einen Scharniermechanismus, mit dem faltbare Bildschirme sicher zusammengeklappt werden können.

Doch wie kann man sicherstellen, dass die faltbaren Bildschirme beim Zusammenklappen nicht beschädigt werden? Die Idee besteht im Wesentlichen darin, bewegliche Klappen zu haben, die sich ausdehnen, um eine Lücke zu schließen, wenn das Gerät geöffnet ist. Diese würden sich dann zurückziehen, wenn die Vorrichtung wieder zusammengeklappt wird.

Obwohl das Vorhandensein eines Patents auf ein Interesse in dem entsprechenden Forschungs- und Entwicklungsbereich hindeutet, garantiert dieses nicht, dass die beschriebenen Konzepte tatsächlich Verwendung finden. Dennoch gewähren uns die Patentschriften einen Blick in Apples Ideen-Schmiede und geben dabei Hinweise auf die technischen Kniffe, die wir in Zukunft erwarten könnten.