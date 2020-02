SAP war in den letzten Jahren einer der größten Befürworter des Einsatzes von Apple-Produkten im Business-Umfeld. Nun bestätigt uns Martin Lang, VP IT Services Enterprise Mobility bei SAP, dass nicht nur die Unternehmensführung mit der Apple-Partnerschaft glücklich ist, sondern auch die Mitarbeiter.

Der Mac findet immer mehr seinen Platz im Business-Umfeld. Nun gab Martin Lang via Twitter bekannt, dass sich die Zahl der SAP-Mitarbeiter, die sich für einen Mac als Computer entscheiden, in den letzten fünfzehn Monaten verdoppelt hat. So werden mittlerweile fast 26.000 Macs im Unternehmen eingesetzt. Dabei wurden bereits auf 82 Prozent der Geräte macOS 10.15 Catalina installiert.

The number of SAP colleagues who chose a Mac as their primary computer has doubled over the last 15 months, it’s at almost 26K now with 82% of them running the latest macOS Catalina #lifeatsap pic.twitter.com/jzSH4LHEUd

— MartinLang (@MartinLang) February 3, 2020